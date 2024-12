La situation de l’approvisionnement dans la région de Sfax a connu une amélioration notable au cours des trois derniers mois, en raison de la hausse importante de l’offre en légumes et fruits d’automne, tels que les carottes, les navets, les grenades, les dattes…, ainsi que de l’amélioration de l’approvisionnement en pommes de terre, avec l’entrée progressive de la production saisonnière, et ce, après la fluctuation enregistrée en ce produit, au cours des mois d’octobre et novembre », a souligné le directeur régional du Commerce à Sfax, Mohamed Jaber Heriz.

Et d’ajouter que l’offre de pommes de terre, au marché de gros de Sfax, est passée de 4,5 tonnes par jour au début du mois de décembre courant à environ 30 tonnes par jour , actuellement.

Le responsable a fait état, aussi, de l’amélioration de l’approvisionnement en viande de volaille, lequel devra passer de 11 mille tonnes actuellement, à 13 mille tonnes, fin décembre 2024, en raison de la reprise du rythme normal de production, et de l’autorisation aux commerçants privés d’importer de la viande de poulet congelée et de l’escalope de dinde au profit des hôtels.

S’agissant des produits de base, il a affirmé que « le niveau d’approvisionnement de la plupart des produits importés par l’Office Tunisien du Commerce (OCT), comme le sucre, le café et le riz, est acceptable », ajoutant que « les stocks de ces denrées alimentaires à l’OCT et à la filiale du centre de stockage de Sfax permettront de couvrir les besoins durant les quatre prochains mois (47 tonnes de riz, 421 tonnes de café et plus de 6 600 tonnes de sucre) ».

Dans le même contexte, il a souligné que la Direction Régionale du Commerce a pris des mesures pour faire face à la hausse de la demande au cours des mois de décembre et janvier prochain, due à l’afflux de main d’œuvre dans la région pour la cueillette des olives. Il s’agit, notamment, de l’approvisionnement de la plupart des boulangeries de gouvernorat de Sfax, surtout celles situées aux délégations de Hancha et d’El Amra, en quantités supplémentaires de la farine subventionnée.

Il a révélé, en outre, que la Direction régionale du Commerce de Sfax a préparé un programme de contrôle économique, ciblant surtout les produits alimentaires et les produits agricoles frais, et ce, en coordination avec les services de sécurité ; afin de lutter contre la spéculation et la contrebande, et d’assurer la régularité de l’approvisionnement.

D’après lui, 260 équipes de contrôle ont été mobilisées au cours de cette période, ce qui a permis de lever 918 infractions économiques suite à 3.900 opérations de contrôle.