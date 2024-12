“Les enfants Rouges” de Lotfi Achour, “Nothing happen after that” d’Ibrahim Omar, “A fidai film” de Kamal Aljafari, “Les derniers jours avec Eliane » de Mehdi Hajri sont les lauréats des Tanits d’Or des différentes catégories de la compétition officielle de la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 14-21 décembre 2024).

L’annonce du palmarès de l’édition 2024 des JCC a eu lieu samedi, soir, au théâtre de l’Opéra de Tunis, en présence de la ministre des Affaires Culturelles Amina Srarfi et d’une pléiade d’invités du festival lors de la cérémonie de clôture marquée par l’attribution du Tanit d’honneur à l’acteur, réalisateur et producteur tunisien Dhafer Labidine.

“Les enfants Rouges” de Lotfi Achour a remporté le Tanit d’Or de la compétition des longs métrages de fiction consacrée aux films africains et arabes.

Entouré par toute l’équipe artistique du film, Lotfi Achour a déclaré «Ce prix est offert à la mémoire des bergers Mabrouk et Khlifa Soltani assassinés dans des attaques terroristes, en 2015 et 2017, ainsi qu’à tous les membres de leur famille”.

Ce prix est également offert à la Palestine et leur lutte contre l’occupation sioniste, a annoncé le réalisateur du film (100′) dont les événements se déroulent, en 2015, dans la montagne de Mghila, du Nord-Ouest tunisien. Inspiré de faits réels et fortement ancré dans un contexte social impitoyable, “les enfants rouges” est une plongée onirique dans la psyché blessée d’un enfant et son incroyable capacité à surmonter le traumatisme.

Cette coproduction de 2024 (Tunisie, France, Belgique, France) est réalisée d’après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy.

Ce nouveau prix est le dixième Tanit d’or, trophée emblématique des JCC, attribué à la Tunisie depuis la création du festival en 1966 : “Noura Rêve” de Hinde Boujemaa (2019), “Fatwa” de Mahmoud Ben Mahmoud (2018), “Zaineb n’aime pas la neige”, de Kaouther Ben Hania (2016), “Making of” de Nouri Bouzid (2006), “Les Silences du Palais” de Moufida Tlatli (1994), “Halfaouine” de Ferid Boughedir (1990), “L’homme de cendres” de Nouri Bouzid (1986), “Aziza” d’Abdellatif Ben Ammar (1980), “Les ambassadeurs” de Naceur Ktari (1976) et “Mon village parmi d’autres” de Taieb Louhichi (1972).

“Les enfants Rouges” est également lauréat du prix du public attribué ex aequo avec le film syrien “Salma” de Joud Said. Sa nouvelle consécration aux JCC s’ajoute aux récentes distinctions au Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, au Festival International du Film Francophone de Namur et au Festival international du film de la Mer Rouge où il a remporté le Yusr d’or du meilleur film et Yusr d’or du meilleur réalisateur.

Le cinéma tunisien a également remporté d’autres prix dont trois Tanits dans la compétition documentaire: Tanit d’or pour le court métrage “Les derniers jours avec Eliane” de Mehdi Hajri, et deux Tanit de bronze pour le long métrage “Matula” d’Abdallah Yahia et le court métrage “Bord à bord” de Sahar El Euchi.

Outre le prix du meilleur montage attribué à Camille Toubkisla (monteuse française) dans le long métrage fiction “Aicha”, de Mehdi M.Barsaoui trois autres œuvres ont été primées dans la nouvelle compétition nationale dédiée aux films tunisiens : “Le pont” long métrage de Walid Mattar, “Le sentier de Aïcha” court métrage de Selma Hobbi et “La couleur du phosphate” long métrage documentaire de Ridha Tlili.