Les clubs affiliés à la Fédération Tunisienne de Football (FTF) ont validé, lors d’une Assemblée générale extraordinaire, les nouveaux statuts et le code électoral proposés par la Commission de normalisation, avec 97 voix sur 128.

Parmi les mesures adoptées, la suppression de l’obligation de détenir un diplôme universitaire pour les candidats aux postes de président et vice-président de la FTF a marqué un tournant. Cette décision vise à ouvrir ces postes à d’anciens joueurs et arbitres internationaux. Toutefois, les candidats devront fournir un casier judiciaire vierge (bulletin n°3).

L’Assemblée a également approuvé un changement clé : le vote par liste pour les élections, ainsi que le démarrage du décompte des mandats à partir de la prochaine assemblée élective, prévue pour le 25 janvier 2025. Ces décisions ont été prises dans un contexte de transparence, en présence de représentants de la CAF et de la FIFA.

Le président du Comité de normalisation, Kamel Idir, a souligné que ces réformes respectent les exigences de la FIFA tout en reflétant les propositions des clubs. Il a également plaidé pour une meilleure structuration juridique du football tunisien, via l’adoption d’une loi sur les associations sportives.

Idir a insisté sur l’importance d’équilibrer inclusivité et expertise : si l’expérience sportive est valorisée, des compétences diplômées restent essentielles pour des fonctions techniques. Cette réforme est une étape vers un football tunisien plus démocratique et inclusif, mais exigeant des efforts constants pour répondre aux attentes des supporters.