Les universités de Tunis El Manar et de Sfax figurent parmi les 25 meilleures universités arabes, selon le Ranking arabe des universités 2024. Ce classement comprend 180 universités de 16 pays arabes.

En tête de ce classement, l’université du Roi-Saoud (Arabie Saoudite), suivie de l’université du Caire en Égypte à la deuxième place, et de l’université des Émirats arabes unis à la troisième place.

Quant aux universités tunisiennes, l’université de Tunis El Manar est classée 10e, suivie de l’université de Sfax à la 11e place, de l’université de Monastir à la 17e place, de l’université de Sousse à la 37e place, de l’université de Tunis à la 116e place, et de l’université de Jendouba à la 123e place.

A l’échelle Maghrébine, quatre universités tunisiennes occupent les quatre premières positions : l’université de Tunis El Manar suivie de l’université de Sfax, de Monastir et de Sousse, devant quatre universités libyennes (Syrte, Sebha, Misrata et Zawiya), l’université algérienne de M’Sila et l’université marocaine Sultan Moulay Slimane.

Le classement des universités arabes repose sur les indicateurs principaux :