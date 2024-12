L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a examiné lors d’une plénière tenue vendredi, le projet de loi portant approbation du contrat de financement, conclu en date du 13 juin 2024, entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour contribuer au financement du projet de dédoublement de la route nationale 13 reliant les gouvernorats de Kasserine et Sfax, passant par Sidi Bouzid et Kairouan.

Le projet déjà adopté par la commission des finances et du budget, permettra à la Tunisie d’obtenir un crédit d’une valeur de 210 millions d’euros de la BEI.

Ce crédit sera remboursé sur 25 ans, dont 7 ans de grâce. La Tunisie choisira le taux d’intérêt (fixe ou variable) pendant chaque opération de déblocage selon les indicateurs des marchés financiers, tout en tenant compte du montant, de la durée de remboursement et de la période de grâce.

La BEI accordera un don de 1,7 million d’euros pour fournir l’appui technique à l’unité de gestion du projet pour lui permettre de réaliser le projet dans les meilleures conditions possibles.

Le coût global du projet est estimé à 1475 millions de dinars.

Le crédit accordé par la BEI contribuera au financement d’une partie du projet, le reste du projet sera cofinancé par la Banque mondiale (BM) et l’Etat Tunisien.

L’achèvement du projet de doublement de la route nationale no 13 reliant les gouvernorats de Kasserine et de Sfax, qui prendra trois ans à partir de 2025, s’inscrit dans le cadre du programme des corridors stratégiques , reliant les gouvernorats intérieurs aux pôles économiques côtiers afin de réduire les disparités entre les régions à travers la modernisation du secteur de l’infrastructure routière.

Le projet de dédoublement de la route nationale no 13 vise à renforcer l’attractivité des gouvernorats des régions de l’intérieur en matière d’investissement et à créer plus d’emplois, tout en améliorant la liaison entre les gouvernorats intérieurs et les pôles industriels côtiers, ports et aéroports, ainsi que pour faciliter la mobilité et améliorer la sécurité du trafic.

Il s’agit, également, de renforcer l’activité commerciale entre les gouvernorats intérieurs et les pôles côtiers et entre les trois pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Libye), ainsi qu’à promouvoir l’intégration des gouvernorats de l’intérieurs concernés par le circuit économique.

Le projet s’étend sur environ 181 km et a été divisé en 8 tranches.

3 tranches seront réalisées dans le gouvernorat de Sfax et 3 tranches à Sidi Bouzid, Kairouan et Kasserine. Chaque tranche s’étalant sur une longueur entre 18 et 28 km.