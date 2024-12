Le mécanisme national pour la gestion de cas d’enfants ayant besoin de protection a été officiellement lancé lundi au siège de l’Institut Supérieur des Cadres de l’Enfance, lit-on dans un communiqué publié mercredi sur la page officielle du bureau de l’UNICEF en Tunisie.

Ce mécanisme, soutenu par l’UNICEF en collaboration avec le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, vise à renforcer le système national de gestion des cas d’enfants ayant besoin de protection en leur offrant des services intégrés, efficaces et coordonnés pour mieux répondre à leurs besoins.

Ce mécanisme propose des outils concrets pour améliorer la prévention, l’identification, la prise en charge et le suivi des enfants vulnérables à travers la classification des cas de protection des enfants, la mise en place d’un protocole de partage et de protection des données personnelles des enfants protégés et des procédures opérationnelles standardisées de gestion de cas.

Selon la même source, ce nouveau système vise à clarifier les rôles et les responsabilités des principaux acteurs de la protection de l’enfance, à uniformiser les procédures et à établir un mécanisme de coordination régionale afin d’assurer une réponse efficace, harmonisée et appropriée.