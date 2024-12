Le ministre palestinien de l’Industrie, Arafat Asfour a indiqué que son pays ambitionne l’instauration d’un partenariat stratégique Sud–Sud, avec la Tunisie en plus de l’organisation des missions d’affaires destinées aux industriels opérant dans le domaine économique, en vue de réaliser des projets futurs en commun.

Le ministre a exprimé, lors d’une visite de travail qu’il effectue pour la 1ère fois en Tunisie accompagné d’une délégation de haut niveau, sa détermination à prendre connaissance de l’expérience tunisienne, notamment en ce qui concerne les zones industrielles et les pôles technologiques et de normalisation, indique le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie dans un communiqué publié mercredi.

Cette rencontre a constitué une occasion pour tisser les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’industrie, notamment les industries agroalimentaires. Cette coopération concerne également la mise à niveau industrielle des entreprises, en plus de l’amélioration de la qualité et de la productivité, ainsi que le renforcement des échanges commerciaux.

Pour sa part, la ministre de l’Industrie, Fatma Thabet Chiboub a souligné, les avantages et la diversification du tissu industriel national, qui regroupe un nombre important des entreprises totalement exportatrices, saluant l’idée d’instaurer des relations de coopération et de réseautage avec la partie palestinienne, dans les différents secteurs qui relèvent du ministère.