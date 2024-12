L’UNESCO lance un appel à candidatures appel pour le Prix international UNESCO-Al Fozan pour la promotion des jeunes scientifiques dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM).

Le Prix international UNESCO-Al Fozan vise à améliorer la recherche, l’éducation et la collaboration internationale dans les domaines STIM pour relever les défis mondiaux alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD).

Le Prix reconnaît les jeunes scientifiques dont le travail contribue au progrès socio-économique mondial et encourage un plus grand intérêt pour la science, en particulier parmi les femmes et les filles, afin de favoriser l’égalité des genres et de promouvoir les carrières scientifiques.

La Date limite de candidature est fixée au 15 avril 2025. Les candidatures à ce prix doivent être faites en ligne sur le lien suivant : Www.bananebunescoalloranprive.org en envoyant une copie à l’adresse électronique suivante dgcudcm.mests@mesrst.