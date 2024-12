Le Club Africain qui recevra, ce dimanche, l’ES Metlaoui, tentera de s’emparer de la tête du classement, en profitant de l’avantage du terrain et du report du match du co-leader stadiste, à l’occasion de la 11e journée de la Ligue 1, disputée entre le 14 et le 26 décembre.

En attendant le match CS Sfaxien-S.Tunisien, reporté à jeudi prochain, en raison des engagements du club sfaxien en coupe de la Confédération, le Club Africain qui a concédé sa première défaite lors de la précédente journée face au S.Tunisien (0-1), tentera de rattraper pour conforter sa place en haut du tableau qu’il occupe avec 21 points. Les protégés de David Bettoni devront, en effet, franchir l’écueil des “Miniers” (11 points) avec la manière pour reconquérir leur public et conforter leur capital confiance avant le très attendu derby de la capitale, comptant pour la 12e journée.

De son côté, l’ES Metlaoui tentera de jouer sur ses moyens pour rentrer avec un résultat positif et aligner un troisième match sans défaite. Les hommes de Imed Ben Younes qui ont fait preuve d’une grande solidité défensive en n’encaissant que 7 buts en 10 matches, sont néanmoins appelés à se monter plus esfficaces en attaque (7 buts).

L’US Monastir et l’ES Zarzis qui se trouvent à une longueur du duo de tête, essaieront à leur tour, de profiter de l’avanatge du terrain et du public, pour venir à bout de l’US Tataouine et de l’AS Gabès.

Les usémistes offriront l’hospitalité, dimanche, à l’équipe de Tataouine (14e, 6 points) avec l’espoir de renouer avec la victoire après leur dernier match nul avec l’ES Zarzis (0-0) et de préserver leur invincibilité, en comptant sur une ligne défensive des plus efficaces en championnat (4 buts encaissés). Mais les visiteurs qui ont retrouvé le rythme de la victoire lors de la précédente journée face à l’O. Béja qui les as extirpé du bas du classement, n’ont pas encore dit leur dernier mot.

De son côté, l’ES Zarzis qui reste sur deux matches sans victoire, tentera de se relancer ce samedi à domicile, en accueillant l’AS Gabès (11e, 11 points), malgré l’absence de son public. Mais la mission des protégés de Anis Boujelbène ne s’annonce pas de tout repos devant l’équipe de Chiheb Ellili qui cherche à se rattraper après son dernier revers concédé à Sousse pour s’installer dans le ventre mou du tableau.

L’O. Béja, 7e avec 17 points, offrira l’hospitalité dimanche à l’AS Soliman (13e, 8 points) sur la pelouse du stade de Medjez El Bab, où il espère amorcer son retour parmi le peleton de tête après un excellent début de saison, suivi d’une baisse de performances accompagnée de trois changements à la tête du staff technique. Les cigognes doivent, néanmoins, appréhender une équipe à la recherche de son deuxième succès de la saison qui effacerait les deux précédentes lourdes défaites concédées face au CS Sfaxien et au Club Africain.

L’Etoile du Sahel, 8e avec 14 points, sera de son côté, à l’épreuve de l’US Ben Guerdane (12e, 10 points). Les protégés de mohamed Mkacher, qui restent sur trois victoires consécutives, espèrent continuer sur leur lancée pour s’approcher du haut du tableau. Mais les hommes de Mohamed Ali Maalej ne l’entendront pas de cet oreille, eux qui, sur les six derniers matches, n’ont pas encaissé de défaite et qui visent conserver cette dynamique positive pour s’éloigner davantage du bas du classement.

La JS Omrane, 9e avec 12 points, tentera de profiter de la crise de résultats que traverse son hôte, le CA Bizertin, lanterne rouge (4 points), pour retrouver le goût de la victoire qui lui échappe depuis la 6e journée. Mais les locaux, conduits par le nouveau coach Sofiène Hidoussi, essayeront de mettre tout leur poids dans la rencontre pour mettre fin à une série de quatre défaites et décrocher leur premier succès de la saison.

La journée se poursuivra mercredi et jeudi, avec les matches EGS Gafsa-Espérance de Tunis, et CS Sfaxien-StadeTunisien.

Samedi 14 décembre

Au Zouiten (14h):

JS Omrane – CA Bizertin

A Zarzis (14h):

ES Zarzis – AS Gabés

Dimanche 15 décembre

A Mjez El beb (14h):

O Béja – AS Soliman

A Ben Jannet (14h):

US Monastir – US Tataouine

A Ben Guerdane (14h):

US Ben Guerdane – ES Sahel

A Hamadi Agrébi (16h30):

Club Africain – ES Métlaoui

Mercredi 25 décembre

A Gafsa (14h):

EGS Gafsa – Espérance ST

Jeudi 26 décembre:

Au Mhiri (14h):

CS sfaxien – S Tunisien