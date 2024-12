Le Programme “TACIR” organise son tout premier DEMO DAY, le vendredi 13 décembre 2024 de 10h à 14h à la Salle RIO. Cet événement où innovation, créativité et passion entrepreneuriale seront à l’honneur, informe TACIR, réunira les deux premières cohortes du programme, celles de Tunis et du Kef, en partenariat avec l’Association CIRTA pour la Culture et la Jeunesse.

Après neuf mois d’incubation intensive, 10 porteurs de projets innovants dans les industries culturelles et créatives (ICC) présenteront leurs réalisations. Ces entrepreneurs, issus des Créathons “Né Well Kef” 1 et 2 et “Tunis”#1”, ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé qui leur a permis de transformer leurs idées en opportunités concrètes.

Les projets à découvrir et liées aux industries culturelles et créatives (IIC) couvrent une palette variée de créations : court-métrage, plateforme digitale, expérience gamifiée, jeu vidéo, podcast, etc..

Les six projets les plus prometteurs des deux cohortes qui seront dévoilés recevront les Cashprizes TACIR’Innov, en collaboration avec le groupe MicroCred et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA).

TACIR (Talents-Arts-Créativité-Inclusion-Recherche) est un programme d’accompagnement au profit des jeunes afin de réduire l’inégalité de l’accès à la culture er à la créativité. Il est animé par une task-force d’enseignants-chercheurs et d’experts du secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC) et ce au sein des espaces TACIR-Labs implantés dans plusieurs régions.