Greenov’i, projet d’appui à l’entrepreneuriat vert en Tunisie, lance un appel à projets « Green4Transition » dont l’objectif est d’appuyer la transition écologique des entreprises tunisiennes vers des modes de productions sobres, équitables et durables, en accompagnant et finançant des entreprises déjà implantées en Tunisie.

L’objectif général de cet appel est d’apporter un appui financier complémentaire, sous la forme de cofinancement, à des projets en cours d’exécution en Tunisie, accompagnant les micros et petites entreprises tunisiennes dans leur transition écologique.

Greenov’i est financé par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET).

Il vise à accompagner et appuyer la transition écologique du secteur privé, sur une période de 60 mois (2023-2028).

D’un montant de 12 millions d’euros (l’équivalent de 39 Millions de dinars), Greenov’i cible les initiatives vertes, à travers un soutien aux structures d’accompagnement et aux financeurs de l’économie verte, permettant de lever les obstacles financiers et techniques et d’encourager le développement des éco-entreprises.

Ce projet est destiné aux entreprises traditionnelles qui s’engagent dans une transition écologique, à travers le financement de vouchers verts, ainsi que d’autres d’initiatives accompagnant cette transition.

Une session d’information autour des objectifs de Green4Transition et des modalités de candidatures sera organisée en ligne le 11 décembre en ligne.