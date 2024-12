Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a indiqué que la création d’une équipe mixte entre la Tunisie et la Libye pour une intervention rapide afin de résoudre les problèmes au niveau du point de passage de Ras Jedir constitue un pas important pour impulser les relations commerciales, estimant que les deux pays ont besoin d’une nouvelle génération d’accords commerciaux.

Lors de l’inauguration, samedi, à Tripoli, des travaux de la commission commerciale mixte tuniso-libyenne avec son homologue libyen Mohamed Haouij, Abid a souligné la nécessité de dynamiser les activités de cette équipe et de veiller à la régularité de ses réunions.

Il a fait remarquer, lors de la réunion qui s’est tenue en présence de deux délégations de haut niveau des deux pays et d’une délégation d’hommes d’affaires, que la commission mixte constitue l’espace idéal pour aplanir les difficultés et résoudre les problèmes entravant la réalisation de la complémentarité économique.

Samir Abid a, par ailleurs, souligné la volonté des deux parties de développer la coopération dans les différents domaines dans le but d’augmenter le volume du commerce interrégional et d’établir des projets d’investissement et des partenariats fructueux entre les acteurs économiques.

“Il est temps de développer le cadre juridique régissant les relations commerciales tuniso-libyennes pour inclure de nouveaux domaines capables de réaliser la transformation qualitative escomptée au niveau bilatéral”, a-t-il affirmé.

Abid a aussi mis en avant l’importance de la mise en place d’un cadre de nouvelle génération pour les accords, qui s’adapte notamment aux traités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Selon le ministre, ces traités constituent le cadre le plus cohérent avec l’évolution économique que connaissent la Tunisie et la Libye, visant à impulser davantage les échanges commerciaux, les partenariats et la complémentarité entre les secteurs de production des deux pays et ce, à la conquête des marchés africains.

Le ministre a, en outre, appelé à concrétiser ce qui a été convenu concernant la création d’un passage commercial continental tuniso-libyen vers les pays d’Afrique subsaharienne qui n’ont pas accès à la mer.

“Les passages terrestres sont considérés comme l’un des principaux piliers du développement du commerce intra-africain, d’autant que le dossier bénéficie d’un grand soutien au niveau de l’Union africaine, du secrétariat général de la ZLECAF, du COMESA et des groupements économiques régionaux”, a-t-il dit.

Le ministère du Commerce a annoncé que les travaux de la commission seront couronnés par la signature d’un nombre d’accords de coopération qui devraient servir pour renforcer le partenariat stratégique économique et commercial entre la Tunisie et la Libye.