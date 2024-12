Le Théâtre Municipal de Tunis accueillera, le dimanche 22 décembre à 11h30, un concert pédagogique exceptionnel intitulé “Racontons la musique classique”. Une matinée musicale destinée à ravir petits et grands tout en éveillant la curiosité pour l’univers fascinant de la musique symphonique.

L’événement est porté par les musiciens de l’Orchestre Symphonique Scolaire Universitaire (OSSU), sous la baguette du maestro Hafedh Makni. Ils seront accompagnés par des artistes du Carthage Symphony Orchestra (CSO) et les voix du Chœur du Boulevard des Arts, dirigé par Mourad Gaâloul.

Le concert s’articulera en deux parties, mêlant pédagogie, initiation et performance artistique.

La première partie invite le public à découvrir les mystères et la magie de la musique classique. Les instruments, les techniques d’interprétation, les formes de composition et les récits qui les entourent seront dévoilés de manière accessible et captivante, offrant une approche ludique et enrichissante pour comprendre les bases de cet art universel.

En deuxième partie, place à une performance musicale avec au programme une sélection de chefs-d’œuvre signés Rameau, Mozart, Verdi, Schubert, Lehar et Bartók. Ces pièces intemporelles seront interprétées par l’Orchestre Symphonique Scolaire Universitaire, accompagné du Chœur des enfants du Boulevard des Arts, ainsi que par des musiciens du CSO.