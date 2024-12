L’œuvre de l’artiste plasticienne marocaine installée en Tunisie Amina Saoudi Aït Khay et celle de son compatriote l’artiste plasticien disparu Farid Belkahia seront à l’honneur, à partir du 18 décembre, à la galerie Selma Feriani à la Goulette.

Amina Saoudi Aït Khay présentera son exposition personnelle qui s’intitule ”Oeuvres Tissées ” dont le vernissage aura lieu le 18 décembre à 18h.

Cette exposition de tapisseries et d’œuvres sur soie résume l’œuvre d’Amina Saoudi Aït Khay des années 1990 à aujourd’hui. Sa pratique découle d’un processus profondément personnel et intuitif, influencé par les traditions héritées de générations en générations.

Récupérées de sa pratique antérieure de peinture sur soie avec de la gutta et une burette, les tapisseries de Saoudi Aït Khay commencent souvent par des procédés de teinture traditionnels, utilisant des matériaux naturels qu’elle s’approvisionne dans son environnement. Utilisant le métier à tisser comme toile vierge, Saoudi Aït Khay crée des motifs complexes à travers des gestes de tissage à la main; ces motifs rythmiques racontent une histoire de l’histoire culturelle amazighe et représentent des souvenirs de paysages marocains et tunisiens.

Née à Casablanca, Amina Saoudi Aït Khay est installée en Tunisie depuis plus de cinq décennies. La galerie abritera également “Symboles et formes”, une exposition dédiée à l’œuvre de son compatriote Farid Belkahia. Ce grand artiste plasticien disparu natif de la ville de Marrakech a vécu entre 1934 et 2014.

L’exposition “Symboles et formes” sera composée d’une série de dessins des années 1980 sur papier et peau, dans lesquels les formes géométriques sont devenues un leitmotiv de la dimension abstraite fondamentale de Farid Belkahia.

En tant que l’un des fondateurs de l’École d’art de Casablanca, Belkahia a défié les traditions picturales enracinées et a défini un discours et une pédagogie modernistes emblématiques de son héritage marocain. Son approche a impérativement propulsé une perturbation délibérée des conventions de la production artistique – une rupture explicite avec les principes référentiels, les motifs et l’esthétique occidentaux. L’engagement de Belkahia envers l’intériorité et l’identité a incité et extériorisé une exploration de la matérialité, à savoir le cuivre et la peau.

Par une réappropriation des arts traditionnels qui a démystifié la lignée des cadres modernistes coloniaux, sa nouvelle iconographie symbolique a restauré le caractère sacré des matériaux et du graphisme utilisés dans l’artisanat marocain et les arts islamiques.

Son registre symbolique est peuplé de formes et de motifs amazighs, de signes Tifinagh et de pigments naturels inhérents à sa culture matérielle, par lesquels il navigue dans la corporalité, la spiritualité et la sensualité à travers une précision géométrique et abstraite.

“Farid Belkahia fut profondément attaché aux arts traditionnels marocains. Dès sa nomination à la tête de l’École des beaux-arts de Casablanca en 1962, Farid Belkahia prône une nouvelle vision de la transmission de l’art fondée sur la réappropriation des arts traditionnels et leur régénération, processus qu’il applique aussi bien à son propre travail qu’à ses nouveaux étudiants, suggérant ainsi l’affranchissement de la modernité d’un modèle dominant”, peut-on lire sur le site de la Fondation Farid Belkahia, créée en 2015, qui vise à “perpétuer le rayonnement de l’œuvre” de cet artiste décédé le 25 septembre 2014.