Dans un match marqué par le retour en forme de ses stars, le Real Madrid a su renverser la tendance pour s’imposer 3-0 sur la pelouse de Gérone. Cette victoire, obtenue grâce aux réalisations de Jude Bellingham, Arda Güler et Kylian Mbappé, permet aux Merengue de revenir à deux points du FC Barcelone en tête de la Liga.

Malgré une première période difficile face à des Catalans entreprenants, les Madrilènes ont su faire preuve de réalisme en seconde période. Jude Bellingham, en pleine forme, a ouvert le score avant de délivrer une passe décisive pour Arda Güler. Kylian Mbappé a ensuite scellé le sort de la rencontre en inscrivant un troisième but.

Ce succès est d’autant plus important que le Real Madrid a dû faire face à de nombreuses absences. Les blessures de Carvajal, Vinicius Jr, Rodrygo et Camavinga ont fragilisé l’effectif madrilène. De plus, Bellingham et Mendy ont dû sortir sur blessure lors de cette rencontre.

Cette victoire permet au Real Madrid de relancer la machine et de mettre la pression sur le FC Barcelone avant les prochaines échéances. Les Merengue se déplacent à Bergame en Ligue des Champions mardi prochain, un match crucial pour la suite de leur saison.