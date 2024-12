La Ligue des Champions d’Afrique continue de tenir en haleine les passionnés de football. Après une deuxième journée riche en émotions, le suspense reste entier. Les rencontres disputées ce week-end ont confirmé la haute intensité de cette compétition.

Les matchs de vendredi et de samedi ont vu des résultats serrés et des performances remarquables de la part de plusieurs équipes. Le nul entre l’ES Tunis et GD Sagrada Esperança témoigne de la difficulté de la phase de poules. De son côté, le Raja Casablanca a été tenu en échec par Maniema, tandis que l’Al-Ahly a concédé un match nul face aux Orlando Pirates.

Les rencontres de dimanche, qui opposeront le Djoliba AC au Pyramids FC et l’Al-Hilal au TP Mazembe, promettent d’être tout aussi palpitantes. Ces matchs pourraient avoir un impact significatif sur le classement des groupes et sur la qualification pour les quarts de finale.

Vendredi :

GD Sagrada Esperança (ANG) – ES Tunis (TUN) 0-0

Samedi :

Maniema (RDC) – Raja Casablanca (MAR) 1-1

Orlando Pirates (AFS) – Al-Ahly SC (EGY) 0-0

Stade d’Abidjan (CIV) – CR Belouizdad (ALG) 0-1

FAR Rabat (MAR) – Mamelodi Sundowns (AFS) 1-1

MC Alger (ALG) – Young Africans (TAN) 2-0

Dimanche, 8 décembre :

Djoliba AC (MLI) – Pyramids FC (EGY) 17h00

Al-Hilal (SDN) – TP Mazembe (RDC) 20h00