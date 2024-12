La Banque Nationale de Gènes (BNG) et l’Office de l’élevage et des pâturages (OEP) ont signé, jeudi, un accord de coopération visant à garantir la durabilité et la qualité des races constituant le de cheptel dans le cadre du projet Scala-Médi. Ce projet vise à protéger et améliorer les races locales et leur rendement, a indiqué un communiqué de l’OEP.

L’accord en question porte, également, sur la collecte et la congélation des semences sexées de 25 bovins males de races sélectionnées.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à préserver la diversité héréditaire de ces races locales à valeur ajoutée, tout en renforçant leur durabilité afin de développer le secteur de production animale pour contribuer à la sécurité alimentaire.