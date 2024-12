Combattre les maux de l’économie tunisienne avec résolution et efficacité. Eradiquer la corruption et enrayer l’économie de rente. Et dans le même temps revoir le mode opératoire des circuits publics en tenant compte des principaux repères de transition énergétique et écologique. Ebauche du nouveau modèle de développement ?

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a inauguré ce vendredi 6 courant la 38ème édition des Journées de l’Entreprise de Sousse évènement initié par l’IACE. Invité de marque aux JES, le vice premier ministre libyen, Ramdhan Bou Jennah a pris part à cette manifestation.

Ainsi que Amine Ben Ayed, président de l’IACE. Par-delà les JES le Chef du gouvernement sait qu’il s’adressait à l’ensemble des milieux d’affaires du pays et de la région. Son speech revêtait l’allure d’un discours de politique générale. Le Chef du gouvernement se voulait persuasif et convainquant. Et dans le même temps rassurant, afin de renforcer la confiance dans le programme de réformes amorcé par le pays.

Prendre la vague du changement

Kamel Maddouri a fait montre d’une volonté assumée de s’obliger à conduire avec la clairvoyance nécessaire le programme de réformes économiques. Le pays doit rester dans la course à l’échelle mondiale. Le Chef du gouvernement faisait constamment référence aux grands choix voulus par le président de la république. Il s’agit de parvenir à émanciper l’économie tunisienne, pas moins. Et à lui conférer tous les éléments de sa combattivité. Les changements surviennent de toutes parts. Le contexte mondial est en pleine éruption. Les défis se multiplient. Tout change et le monde se transforme. Et cette dynamique surprend par sa rapidité. Il est impératif insiste Kamel Maddouri d’embrayer sur la vague du changement. Les transitions énergétique et environnemental nous cernent. La transition numérique nous bouscule. Vent debout le pays activera toutes ses énergies créatrices et fera face. Le message est apaisant car il traduit l’engagement des pouvoirs publics à tenir les promesses avancées à l’adresse des opérateurs.

Le pays se donne les moyens de ses ambitions

Kamel Maddouri n’a pas manqué de citer les mesures les plus impactantes du programme des réformes. Doper les exportations, vaille que vaille. Réallumer les feux de l’investissement est impératif. Malgré les pesanteurs du moment, des réformes audacieuses seront engagées. Secouer toutes les inerties, dépasser tos les archaïsmes et autres anachronismes .Cinq lignes de financement sont déployées pour aider à financer le haut du bilan, des entreprises. D’autres ressources soulageront leurs besoins d’exploitation. Une autre alimentera le fonds d’assurance chômage. Du point de vue financier tout est mis en œuvre pour que l’entreprise se défait de sa sous-capitalisation. Et se redéploye, avec les moyens nécessaires, le tout dans un climat social serein. La reconfiguration du système est bien lancée. Le code du commerce est actualisé. Le code du travail sera revu et remis au goût du jour. Le code du change serait optimisé. A l’évidence la chaine logistique doit être reconfigurée et la digitalisation est appelée à gagner plus de terrain. L’essentiel du message du Chef du gouvernement est qu’il faut insuffler une dynamique économique avec mordant. Le reste finira par suivre d’autant que les chaines de valeur mondiales sont en pleine reconfiguration.