Le théâtre tunisien affiche sa présence à la 15ème édition du Festival du théâtre arabe avec deux pièces, “Toxic paradise” (El Bakkhara), mise en scène par Sadok Trabelsi, et “Portail 52” (bawaba 52) de Dalila Meftahi.

Organisée par l’Instance arabe du théâtre en collaboration avec le ministère de la culture et du patrimoine et de l’Association omanaise du théâtre, cette édition se tiendra à Mascate, (Sultanat d’Oman) du 9 au 15 janvier 2025.

La pièce “Toxic paradise”, produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis (Pôle Théâtre et arts scéniques), sera en lice dans la compétition officielle. Lauréate du Tanit d’Or de la 25ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC2024) et du grand Prix de la création théâtrale lors de la deuxième édition du Festival national du théâtre tunisien “Saisons de la création” 2024, elle sera en lice pour le Prix Cheikh Sultan Ben Mohamed El Qasimi, aux côtés de dix autres œuvres théâtrales arabes provenant d’Oman, Jordanie, Qatar, Palestine, Irak, Bahrein, Koweit, Egypte, des Emirats Arabes Unis et du Maroc.

Quant à la pièce “Portail 52”, elle sera présentée dans la sélection hors compétition.

Dans un communiqué, l’Instance arabe du théâtre a précisé pas moins de 175 candidatures ont été reçues. La commission de sélection était présidée par le critique et éditeur soudanais Yousef Aidabi et composée de Dr Jabbar Joudi (Irak), Khaled Galal (Egypte), Hazaa Al Barari (Jordanie) et de Youssef Al Hamdan (Bahrein).