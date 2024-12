L’année 2023 a été marquée par une décélération importante du rythme d’accroissement de l’encours des crédits à l’économie passant de 7,7% à 2,7% entre 2022 et 2023,a indiqué la Banque centrale de Tunisie dans la 13ème édition de son rapport annuel sur la supervision bancaire 2023, publié jeudi.

Cette décélération a concerné aussi bien les crédits aux professionnels (-6,2 points de pourcentage) que celui des crédits aux particuliers (-1,7 point de pourcentage). Ainsi, l’analyse de l’évolution des crédits par catégorie de contrepartie fait apparaître une décélération de l’encours des crédits aux professionnels, et en particulier ceux accordés aux entreprises privées (+1 069 millions de dinars (MD) en 2023 contre +5 645 MD en 2022).

Cette décélération est expliquée, notamment, par le ralentissement de l’escompte commercial (+1,1% en 2023 contre +23,4% en 2022) et de la baisse des découverts (-1,1% en 2023 contre +14,4% une année auparavant), ainsi que la quasi-absence de nouveaux crédits à moyen et long termes (+0,2% en 2023 contre -1,5% en 2022), en lien avec le ralentissement de l’activité économique enregistré en 2023.

Quant aux crédits accordés aux entreprises et administration publiques, le ralentissement a été de moindre envergure. Ce ralentissement résulte, d’une part, de la décélération enregistrée au niveau des crédits au profit des entreprises publiques qui ont augmenté de 7,9% en 2023 contre 28,7% en 2022 et, d’autre part, de la progression des crédits accordés à l’administration publique de 8,9%, après la baisse de plus de 36% constatée durant l’année 2022 à la suite des remboursements effectués par le Trésor au titre de crédits syndiqués en devises.

Par ailleurs, la répartition sectorielle de l’encours des crédits aux professionnels demeure quasiment inchangée avec une part des crédits consentis aux secteurs des services de 52,3% et de 43,1% pour le secteur de l’industrie.

La part du secteur de l’agriculture et pêche n’étant que de 4,6% des crédits dispensés aux professionnels. S’agissant de l’endettement des particuliers auprès du secteur bancaire, il a totalisé 28 721 MD, en 2023, contre 27 876 MD l’année précédente, soit une progression de 3% contre 4,7% en 2022.

Cette décélération s’explique aussi bien par le ralentissement des crédits à la consommation (+2,8% contre +4,7% en 2022) ayant surtout touché les crédits d’aménagement de logement (+1,3% contre +3,1% en 2022) que par celui des crédits à l’habitat (+3,3% contre +4,6% en 2022).

Par ailleurs et après les baisses constatées pendant les deux années précédentes, la part des crédits aux particuliers dans le total des crédits à l’économie s’est stabilisée à 24,9% au terme de l’année 2023. Leur part dans le PIB est passée à 19,2% en 2023 contre 20,1% en 2022.