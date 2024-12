La mise en œuvre de la 2e phase du programme de la transition énergétique dans les établissements publics a été lancée en vertu d’un “Arrêté conjoint des ministres de la justice, de la défense nationale, de l’intérieur, des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, des finances, des affaires sociales, de l’industrie, des mines et de l’énergie, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, de la santé, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports, des technologies de la communication, de l’équipement et de l’habitat, de l’environnement, du tourisme et des affaires culturelles”, émis le 26 novembre 2024 et publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT) n° 146 du 3 décembre courant.

Le programme de transition énergétique dans les établissements publics s’articule autour du « Programme photovoltaïque connecté au réseau », et du «Programme de l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics ». Il consiste à équiper les établissements publics de systèmes photovoltaïques pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque à des fins d’autoconsommation et/ou à réaliser des opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, et ce, dans le but de baisser la demande en énergie et réduire les subventions publiques allouées aux produits énergétiques.

Le coût de réalisation du programme est de 37 millions de dinars financé par le biais d’un prêt et d’une subvention de la Banque Allemande de développement ainsi que par les ressources du Fonds de transition énergétique.

L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) est chargée, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, de poursuivre la mise en œuvre du programme. Une convention de maîtrise d’ouvrage est à conclure, à cet effet, entre l’ANME et chaque établissement public qui adhère au programme dans laquelle seront fixés les engagements des deux parties pour la bonne mise en œuvre du programme et l’atteinte de ses objectifs. Le délai d’exécution du programme est fixé à 18 mois à compter du 3 décembre courant.