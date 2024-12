La chercheuse tunisienne au Centre des Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) à Borj Cédria (Gouvernorat de Ben Arous), Samar Hadrouk, a obtenu le prix international “Pour les femmes et la science”, décerné par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

Destiné aux jeunes talents en Afrique du Nord, ce prix a été remis à la lauréate pour ses travaux de recherche scientifique réalisés dans le cadre du laboratoire des eaux usées et de l’environnement.

A cette occasion, Samar Hadrouk a indiqué à l’Agence TAP que sa consécration englobe tous les chercheurs au CERTE et constitue une reconnaissance de la valeur scientifique des travaux effectués par les structures tunisiennes de recherche scientifique, ainsi que de la place de la femme dans la production académique et scientifique.

A noter qu’une quarantaine de projets de recherches dans divers domaines ont été examinés par le jury scientifique de l’UNESCO.