Seulement 0,3 % des matériaux utilisés par l’industrie textile mondiale proviennent de sources recyclées, et il n’y a pratiquement pas de recyclage de textile à textile, constate le rapport Circularity Gap Report Textiles récemment publié par l’organisation d’impact Circle Economy et la Fondation H&M.

L’industrie textile mondiale, y compris la mode et les textiles d’intérieur, consomme 3,25 milliards de tonnes de ressources chaque année pour produire des articles de plus en plus éphémères. Seulement 0,3 % de ces matériaux proviennent de sources recyclées, principalement des bouteilles en plastique.

L’utilisation de textiles recyclés dans la production reste minime, tandis que les fibres synthétiques dérivées du pétrole, comme le polyester, gagnent du terrain et représentent désormais 63 % des matériaux utilisés pour fabriquer nos vêtements, selon ce même rapport, qui appelle à une action urgente pour réduire l’impact environnemental de l’industrie en adoptant les principes de l’économie circulaire tels que la réutilisation, le recyclage et la “slow fashion”.

L’un des principaux obstacles à la circularité des textiles est la surproduction de vêtements bon marché, de qualité médiocre et essentiellement synthétiques, les marques de grande distribution sortant aujourd’hui jusqu’à 24 collections par an.

L’industrie textile est devenue l’une des plus grandes consommatrices de ressources, ce qui entraîne des dommages environnementaux dans le monde entier.

Le rapport estime que le secteur contribue pour près de 3,5 % aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) liées au changement climatique, pour 5 % à la surcharge en nutriments qui perturbe les écosystèmes marins et d’eau douce, et pour 3,5 % à la pénurie d’eau.

L’économie circulaire gagne en popularité, mais manque d’action. Les rapports sur l’écart de circularité ont fourni une analyse et une théorie cruciales sur l’état mondial de la circularité depuis 2019.