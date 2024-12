Mohamed Salah a une fois de plus offert une performance exceptionnelle, permettant à Liverpool de s’imposer 2-0 face à Manchester City, champion en titre de la Premier League anglaise, dimanche. Cette victoire permet à Liverpool de creuser un écart de neuf points en tête du classement, mais elle soulève également davantage de questions sur l’avenir de Salah à Anfield.

La star égyptienne a brillamment offert le premier but à l’attaquant Cody Gakpo et a scellé la victoire en inscrivant le deuxième but en seconde mi-temps. Avec cette performance, Salah a égalé le record de Wayne Rooney, ayant marqué et offert des passes décisives dans 36 matchs de Premier League.

Le contrat de Salah (32 ans) se termine à la fin de cette saison, et il a récemment déclaré que le club ne lui avait pas encore proposé de prolongation.

Interrogé par Sky Sports sur le fait que cette victoire avait une saveur particulière en raison de sa situation contractuelle, Salah a répondu :

« Honnêtement, j’y pense. Jusqu’à présent, c’était mon dernier match contre Manchester City avec Liverpool (à Anfield), donc je voulais simplement en profiter. L’ambiance était incroyable, et je savoure chaque seconde passée ici. J’espère que nous gagnerons le championnat, et nous verrons ce qui se passera ensuite. »

Salah a inscrit 224 buts en 369 matchs avec Liverpool. Bien que son avenir reste incertain, il continue de briller avec le club depuis son arrivée en 2017.

« C’est quelque chose de très spécial, et je ne le prends jamais pour acquis, » a-t-il ajouté.

« J’apprécie chaque minute ici. Je me sens chez moi. Marquer à Anfield est toujours une sensation unique, surtout lorsque cela s’accompagne de victoires. »