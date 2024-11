Le Stade Tunisien a infligé au Club Africain sa première défaite de la saison pour le rejoindre en tête du classement de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des rencontres disputées samedi.

C’était le Rwandais Bonheur Mugusha qui a fait le bonheur des Stadistes, lors de ce derby tunisois disputé au stade Enneifer au Bardo, grâce à un but inscrit juste avant la pause, pour freiner l’élan de l’équipe de Bab Jedid et lui infliger son premier revers de la saison.

A la faveur de ce succès, le club du Bardo, auteur désormais du même bilan que son adversaire (6 victoires, 3 nuls et 1 défaite), rejoint la formation clubiste en tête du classement avec 21 points chacun. Mais la situation pourrait changer dimanche en cas de victoire de l’un de leurs deux poursuivants immédiats, l’US Monastir ou l’ES Zarzis (19 points) qui s’affronteront demain au stade de Ben Jannet.

De son côté, l’Etoile du Sahel a gagné encore du terrain suite à sa victoire à domicile devant l’AS Gabès (2-0). Fédi Ben Choug (18) et Firas Chawat (54) ont été les signataires de ce 4e succès et troisième de suite qui permet au club étoilé de se hisser provisoirement à la 8e place avec 14 points. Les Gabésiens eux, qui encaissent leur 5e défaite de la saison, se retrouvent à la 10e position avec 11 points et risquent de perdre des places à l’issue des matches de dimanche.

A Tataouine, l’équipe de la place a renoué avec la victoire après sept journées sans, en venant à bout de l’Olympique de Béja grâce à une réalisation de Zied Ounelli (29). Il s’agit de la troisième défaite concédée par les hommes de Kais Zouaghi, pourtant auteurs d’un bon début de saison, qui pourra leur coûter leur 5e place (17 points) après les matches restants de la journée, alors que pour les locaux, c’est la deuxième victoire de la saison qui leur permet de quitter la lanterne rouge, même l’espace d’un jour, pour occuper la 14e position avec 6 points.

Dans le match entre mal-classés, disputé au stade 15 octobre, l’US Ben Guerdane a réussi une belle opération en allant infliger une 6e défaite aux Bizertins, grâce à un but de Nassim Sioud inscrit à la 10e minute. Cette victoire, la deuxième de la saison, permet aux visiteurs de s’éloigner de la zone du danger pour s’installer à la 11e position avec 10 points, enfonçant davantage leur adversaire du jour qui court toujours après son premier succès de la saison (4 points).

Samedi 30 novembre

Stade Hedi Ennaifer :

Stade Tunisien – Club Africain 1-0

Stade 15 octobre :

CS Bizertin – US Ben Guerdane 0-1

Stade de Sousse :

ES Sahel – AS Gabès 2-0

Stade Tataouine :

US Tataouine – Olympique de Béja 1-0

Dimanche 1er décembre

Stade de Radès (16h30):

Espérance ST – JS Omrane

Stade de Soliman (14h00):

AS Soliman – CS Sfaxien

Stade Ben Jannet (14h00):

US Monastir – ES Zarzis

Stade Métlaoui (14h00):

ES Métlaoui – EGS Gafsa

Classement Pts J G N D Bp Bc Diff

1. C. Africain 21 10 6 3 1 14 4 +10

2. S.Tunisien 21 10 6 3 1 9 5 +4

3. US Monastir 19 9 5 4 0 11 4 +7

4. ES Zarzis 19 9 6 1 2 13 7 +6

5. O. Béja 17 10 5 2 3 10 8 +2

6. Espérance ST 16 9 4 4 1 13 7 +6

7. CS Sfaxien 14 9 3 5 1 9 5 +4

8. ES Sahel 14 10 4 2 4 9 8 +1

9. JS Omrane 12 9 3 3 3 9 9 0

10. AS Gabès 11 10 3 2 5 10 13 -3

11. US Ben Guerdane 10 10 2 4 4 6 8 -2

12. ES Metlaoui 8 9 1 5 3 5 6 -1

13. AS Soliman 8 9 1 5 3 6 10 -4

14. US Tataouine 6 10 2 0 8 6 18 -12

15. CA Bizertin 4 10 0 4 6 3 10 -4

16. EGS Gafsa 4 9 1 1 7 5 16 -11