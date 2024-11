Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, vendredi, une séance de travail consacrée aux moyens permettant de moderniser les méthodes de travail des organes de contrôle.

Lors de cette séance, cite un communiqué de la présidence du gouvernement, Maddouri a mis l’accent sur la nécessité d’être à l’affût des derniers développements survenus en matière de gestion publique, laquelle est désormais centrée sur l’évaluation des résultats et l’efficience du rendement.

Dans ce contexte, il a également appelé à mettre en œuvre des mécanismes et des approches de contrôle novateurs dans le cadre d’une vision stratégique, globale et intégrée, s’appuyant sur une cartographie de contrôle des risques qui s’aligne sur les priorités fixées.

L’objectif ultime, a-t-il précisé, est de conforter l’autonomie et la flexibilité de ces structures de contrôle et de moderniser leurs moyens et conditions de travail.

Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné l’importance de concrétiser la vision du chef de l’Etat sur la restructuration et le développement du système de contrôle, d’inspection et d’audit dans le secteur public.

Cette vision, a-t-il ajouté, vise à renforcer davantage le rôle des organes de contrôle dans le soutien des efforts de l’Etat en matière de lutte contre la corruption, de bonne gestion des deniers publics et d’amélioration de l’efficacité du travail des structures publiques dans le cadre d’une approche qui rompt avec l’hypertrophie des structures, le chevauchement des responsabilités et l’éparpillement des textes.

De leur côté, les responsables des organes de contrôle ont saisi la séance pour présenter une série de recommandations et propositions tendant à lutter contre la corruption, à hâter la réalisation des projets bloqués, à assurer une meilleure gouvernance de la gestion des entreprises publiques et à préserver les biens fonciers revenant à l’État.

La séance a permis également de faire la lumière sur les indicateurs d’activité des organes de contrôle au titre de 2024 et de passer en revue les difficultés rencontrées lors de l’exercice de leurs missions.Dans ce cadre, le chef du gouvernement a pressé les organismes publics à donner suite aux recommandations issues des rapports de contrôle, notamment ceux établis par le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier.