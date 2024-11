En vue des travaux de maintenance et de modernisation des installations du stade Mustapha Ben Jannet à Monastir, afin de le rendre conforme aux normes internationales et apte à accueillir des matchs continentaux, le ministère de la Jeunesse et des Sports a alloué un budget de 1,8 million de dinars pour l’aménagement des vestiaires et la création d’une zone mixte dédiée aux interviews des joueurs, prévus pour le mois de mars prochain.

Le directeur du complexe sportif Mustapha Ben Jannet, Hamdi Bchir, a indiqué à l’agence TAP que les travaux de rénovation du stade comprendront, en 2025, le renouvellement du banc des remplaçants. De plus, un budget de 500 000 dinars a été affecté à la réhabilitation du terrain de football synthétique, avec un démarrage imminent des travaux.

Il a souligné que le complexe n’a recu aucune intervention depuis 2004, ni de la part de la municipalité de Monastir, ni du ministère de la Jeunesse et des Sports, précisant que l’homologation du stade selon les normes continentales et internationales nécessite des investissements financiers importants et un soutien accru des autorités compétentes.

Bchir a ajouté que le complexe requiert une maintenance quotidienne, particulièrement pour la pelouse, mais que le principal obstacle reste la disponibilité des semences complémentaires. Il a indiqué que des discussions sont en cours avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi qu’avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour résoudre ce problème.

Par ailleurs, des travaux ont été entrepris pour améliorer la tribune de presse, notamment l’installation d’une barrière métallique et de près de 200 sièges. La municipalité a prévu dans son budget 2025 une enveloppe de 6 000 dinars pour l’achèvement des travaux d’aménagement de la tribune.