Le taux de violence en milieu familial a connu une hausse depuis l’année 2022, eu égard le nombre de procès-verbaux judiciaires rédigés par les agents de sécurité et de la garde nationale au niveau régional et central et par les unités spécialisées en charge des enquêtes sur les infractions de violence à l’égard des femmes et des enfants, a déclaré le porte parole officiel de la garde nationale Houssem Jebabli.

Il a indiqué vendredi, dans une déclaration aux médias, à l’occasion d’une campagne de sensibilisation organisée à l’avenue Habib Bourguiba, par la direction générale de la garde nationale sur le phénomène de violence en milieu familial, que le taux de violence à l’égard des enfants a enregistré une hausse d’environ 70% au cours des six premiers mois de l’année 2024 contre 51% au cours de la même période en 2022, alors que le taux de violence à l’égard des personnes âgées est passé de 40% en 2022 à 64% en 2024.

Jebabli a affirmé que le ministère de l’intérieur a opté pour une approche participative, lancée à partir de l’enquête préliminaire, compte tenu de la particularité de ces affaires impliquant plusieurs parties intervenantes, précisant que cette campagne de sensibilisation a été menée en partenariat avec le fonds des nations unis pour le développement, qui avait mis en place un système de réforme du secteur sécuritaire depuis 2011.

A noter que cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre d’une série de manifestations, organisées par le ministère de l’intérieur dans le cadre de sa stratégie visant la lutte contre la violence.

Elle comprend des rencontres et des réunions à travers tous les gouvernorats et un atelier de travail au niveau de la direction générale de la garde nationale à El Aouina en présence de toutes les parties concernées par la lutte contre la violence en milieu familial.

Cette campagne de sensibilisation, organisée à l’avenue Habib Bourguiba vise à renforcer la coopération entre les différentes structures concernées et les composantes de la société civile pour faire face à la violence en milieu familial et réduire son impact dans la société et ce, en coordination avec les partenaires du ministère de l’intérieur, tels que la direction générale de la santé, et les ministères des affaires sociales, de la famille et de la justice, ainsi que toutes les composantes de la société civile.

Dans ce cadre, une manifestation sera organisée le 5 décembre prochain consacrée aux principales recommandations des ateliers régionaux et des activités organisées dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu familial.

Par ailleurs, la clôture de la stratégie nationale de lutte contre la violence au niveau des espaces sportifs et éducatifs ou en milieu familial, est prévue pour le 10 décembre 2024.