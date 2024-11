Tunis se prépare à accueillir l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année : la 37ème édition du Marathon COMAR. Le village festif, véritable cœur battant de cette manifestation, a ouvert ses portes ce vendredi 29 novembre sur l’avenue Habib Bourguiba, en présence du directeur général de COMAR et du gouverneur de Tunis.

Ce village, ouvert au public jusqu’à dimanche, jour des courses, offrira un espace convivial où les participants et les spectateurs pourront se retrouver, découvrir les dernières nouveautés en matière d’équipement sportif et profiter d’animations diverses.

Les organisateurs sont mobilisés pour garantir le succès de cet événement. Wafa Cherif Ben Nejma, responsable marketing et communication chez COMAR Assurances, a souligné l’ampleur de la mobilisation et les efforts déployés pour offrir aux participants les meilleures conditions. Les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu’à demain 14h et un record de participation est attendu, avec déjà plus de 6 700 inscrits, dont près de 1000 étrangers issus de 43 nationalités différentes.

Le Marathon COMAR, ce n’est pas seulement une compétition sportive, c’est aussi un rendez-vous incontournable pour promouvoir le tourisme sportif en Tunisie. Les quatre courses proposées (marathon, semi-marathon, course de 5 km et course enfants) attirent chaque année des milliers de participants et de spectateurs, contribuant ainsi au rayonnement de la Tunisie à l’international.