Neuf contrats ont été signés, jeudi, entre l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et 7 entreprises spécialisées dans l’installation des systèmes photovoltaïques et 2 autres spécialisées dans l’installation de systèmes d’éclairage à faible consommation d’énergie, et ce dans le cadre de la 2ème phase du programme de transition énergétique dans les institutions publiques “TEEP”.

Le programme consiste à équiper les institutions publiques de systèmes solaires photovoltaïques pour l’autoconsommation et à améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments publics afin de réduire la demande en énergie et le coût de l’électricité.

“Le programme TEEP concernera 350 établissements publics dans 24 gouvernorats, pour un coût global d’environ 200 millions de dinars et une capacité installée de 35 MW”, a précisé le Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, qui présidait la cérémonie de signature, au siège du ministère de l’Industrie à Tunis.

Il a évoqué deux composantes: la première concerne l’installation de stations solaires pour l’autoproduction, alors que la deuxième concerne le programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics appartenant à plus de 120 institutions publiques dans 20 gouvernorats par l’installation de lampes économiques de haute qualité et de dispositifs de contrôle et de surveillance et le remplacement des climatiseurs individuels par des climatiseurs de classe 1.

L’ANME fournira aux entreprises professionnelles l’accompagnement nécessaire tout au long de la mise en œuvre du programme.