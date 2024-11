Les affiches de la 5ème journée de la Ligue des Champions s’annoncent palpitantes ! Ce mercredi, de nombreux chocs sont au programme, avec des enjeux majeurs pour la qualification en huitièmes de finale.

Parmi les rencontres à ne pas manquer, on retrouve le choc entre Liverpool et le Real Madrid, deux géants européens qui se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Le match entre l’AS Monaco et Benfica promet également d’être passionnant, tout comme celui opposant le Borussia Dortmund au Dinamo Zagreb.

Pour rappel, les huit premiers de chaque groupe se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées entre la 9ème et la 24ème place disputeront des barrages pour tenter d’accéder à cette phase de la compétition.