La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a appelé mardi à renforcer la coopération arabe dans le domaine de la production de ciment et de matériaux de construction, lors de l’ouverture du 27e Congrès de la production de ciment et de matériaux de construction tenu en Tunisie en présence de quelque 550 participants.

Elle a, à cette occasion, souligné l’importance de cet événement visant à renforcer la coopération arabe dans ce secteur stratégique, qui, a-t-elle dit, a un impact majeur sur les économies nationales.

La Tunisie œuvre à atteindre les objectifs de développement durable dans ce secteur grâce à des stratégies visant à renforcer la compétitivité de l’industrie locale, a encore dit la ministre.

Elle a également abordé les efforts déployés à l’échelle mondiale visant à réduire les émissions de carbone, soulignant à ce propos, que la Tunisie déploie de grands efforts pour développer les énergies renouvelables et propres dans les industries à forte consommation énergétique, dont la production de ciment.

Fatma Thabet Chiboub, a expliqué que ces initiatives visent à améliorer l’efficacité énergétique de l’industrie et à réduire son impact environnemental en faisant recours à des énergies alternatives, comme l’énergie solaire et éolienne, tout en encourageant l’économie circulaire à travers la valorisation des déchets.

De son côté, Ahmed Mahmoud Al-Rousan, secrétaire général de l’Union arabe du ciment et des matériaux de construction, a indiqué que la production des pays arabes de ciment a atteint 390 millions de tonnes. Pour le responsable, la consommation reste faible en raison des conditions économiques de certains pays arabes.

Il a insisté, à ce propos, sur l’importance d’intégrer les énergies renouvelables dans la production de ciment afin d’obtenir des produits respectueux de l’environnement.

En marge de ce congrès, un salon a été organisé avec la participation d’environ 100 exposants venus de pays arabes, européens et asiatiques, présentant les dernières technologies et équipements dans le domaine des matériaux de construction et du ciment.