L’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil National des Régions et des districts ont repris, mardi, la séance plénière conjointe consacrée aux réponses de la ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemssia aux interventions des députés lors du débat sur le projet de loi de finances 2025.

Les deux chambres parlementaires ont entamé lundi dernier une séance conjointe consacrée au débat sur le projet de loi de finances 2025, après avoir finalisé l’examen du projet de budget de l’Etat pour 2025 qui s’élève à 78,2 milliards de dinars.

La séance plénière conjointe comprend la présentation du rapport de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée des Représentants du Peuple et de la Commission des finances et du budget du Conseil national des régions et des districts sur le projet de loi de finances 2025.

Le projet de loi de finances modifié pour l’exercice 2025 comprend 86 chapitres, dont ceux relatifs aux dispositions générales et à la date d’application des dispositions de la loi de finances 2025.

Lesdits chapitres ont été répartis entre plusieurs volets à caractère social, économique et financier.

Le secteur agricole a accaparé l’intérêt des députés au cours de leurs interventions qui ont été axées sur l’absence de mesures visant à stimuler le secteur agricole et de la pêche. Ils ont, également, appelé à la révision de la filière d’élevage afin de la rendre plus efficace pour soutenir les agriculteurs, outre la révision structurelle de la filière de la production laitière.

Les députés ont, par ailleurs, appelé à une réforme agricole et à l’adoption de la filière de l’aquaculture, en préconisant des mesures pour soutenir les petits agriculteurs sinistrés, selon un communiqué publié lundi dernier par l’Assemblée des représentants du peuple.

Ils ont également critiqué la faiblesse des procédures de l’emploi, en particulier des diplômés de l’enseignement supérieur qui sont en chômage de longue durée, ainsi que les mesures visant à stimuler les exportations et encourager les industries locales.