Le Real Madrid se prépare à affronter Leganés ce dimanche à 18h30 dans le cadre de la 14ᵉ journée de la Liga. Ce déplacement s’annonce délicat pour Carlo Ancelotti, qui doit composer avec de nombreuses absences parmi ses cadres. En effet, Rodrygo, Tchouaméni, Vázquez, Carvajal, Militão et Alaba sont indisponibles, contraignant l’entraîneur italien à jongler avec les options disponibles pour constituer un onze compétitif.

Malgré ces défis, le Real Madrid peut compter sur des stars comme Vinícius Jr, Mbappé et Bellingham pour maintenir sa dynamique en Liga. Le onze probable des Merengues devrait inclure Courtois dans les cages, une défense composée de Valverde, Asensio, Rüdiger et Mendy, un milieu de terrain solide avec Modric, Camavinga et Bellingham, et une attaque redoutable menée par Brahim Diaz, Vinícius Jr et Mbappé.

Du côté de Leganés, l’équipe locale devra elle aussi faire face à des absences notables. Enric Franquesa est forfait pour cette rencontre, tandis que Renato Tapia, Naim Garcia et Diego Garcia restent incertains. L’entraîneur de Leganés devra probablement ajuster son dispositif pour rivaliser avec l’armada madrilène.

Cette rencontre est cruciale pour les deux équipes : le Real Madrid vise à consolider sa place parmi les leaders du championnat, tandis que Leganés cherchera à tirer profit de l’avantage de jouer à domicile pour faire trébucher les favoris. L’issue de ce match dépendra en grande partie de la capacité des deux équipes à s’adapter aux absences et à saisir les opportunités.

Classement actuel de la Liga