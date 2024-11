Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a expliqué vendredi matin, lors de la discussion du budget du ministère, dans le cadre de la séance plénière conjointe au Bardo, que le ministère prévoit le recrutement de 476 des diplômés du supérieur en sport et éducation physique en 2025, dans le but d’améliorer le taux d’encadrement en matière d’éducation physique à tous les niveaux de l’enseignement.

Concernant l’éducation physique, Mourali a précisé que ce programme représentera 51 pc des allocations consacrées à mission de la jeunesse et au sport, ajoutant que le ministère, partant de sa conviction de l’importance de ce secteur dans le système éducatif, cherche à introduire une série de réformes visant à augmenter le taux d’encadrement dans les différents cycles éducatifs, actuellement limité à 65 pc dans le primaire.

Ce projet sera mené en collaboration avec le ministère de l’Education, afin de fournir les ressources pédagogiques nécessaires pour rendre la matière d’éducation physique plus attractive dans les écoles et les lycées.

Par ailleurs, le ministre a souligné que les programmes de formation des Instituts supérieurs du sport et de l’éducation physique seront révisés, en coordination avec le ministère de l’Enseignement supérieur, pour les adapter davantage aux besoins du marché du travail. Il a également promis de s’engager à réparer et entretenir certains instituts, en raison de la détérioration de leurs infrastructures.