Les députés des deux chambres parlementaires ont poursuivi ce vendredi matin au Palais du Bardo la discussion du budget alloué à la mission du ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’année 2025, qui s’élève à 935,276 millions de dinars en dépenses et 976,550 millions de dinars en engagements, soit une augmentation de 1.53 pc par rapport à l’année précédente.

Mourali a indiqué, lors de la séance plénière conjointe de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et districts, que la faiblesse du budget de la mission du ministère de la Jeunesse et des Sports par rapport au budget général de l’Etat (1.41%) limite ses capacités à mettre en œuvre ses projets et ses activités, surtout que la masse salariale représente 71.8 pc de ses allocations. Cela, a-t-il expliqué, est principalement dû à la situation générale des finances publiques, conséquence des politiques passées et des séries de crises mondiales et de leurs répercussions sur le budget de l’Etat, ce qui impose une rationalisation des dépenses dans différents domaines.

Il a indiqué que le budget du ministère est réparti entre 672.413 millions de dinars pour les salaires (71.82 pc du total des crédits de la mission), 78.234 millions de dinars pour les dépenses de gestion (6.44%), 96.845 millions de dinars pour les interventions (10.34 %) et 103.875 millions de dinars pour l’investissement (11.10 %).

Mourali a ajouté que la mission du ministère de la Jeunesse et des Sports se divise en quatre programmes : la jeunesse, le sport, l’éducation physique, le leadership et l’assistance. Il a précisé que le budget alloué au programme jeunesse représente environ 22 pc du total des crédits de la mission, soulignant que le ministère va mettre l’accent, à ce titre, sur le développement des institutions de jeunesse pour les rendre capables de jouer pleinement le rôle social qui leur est confié. Il a rappelé que l’expérience des maisons de la jeunesse en Tunisie est pionnière dans le monde arabe depuis 1963, où elles ont été un lieu d’accueil pour les jeunes et un support important pour l’éducation et la promotion des sports individuels.

Ces maisons de la jeunesse demeurent parmi les institutions les plus fréquentées par les jeunes, qui les considèrent comme des espaces propices pour communiquer avec les autres et perfectionner leurs talents et compétences.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, le ministère s’oriente vers l’augmentation du nombre des Maisons de la Jeunesse, qui sont actuellement au nombre de 507, et œuvre à les rapprocher davantage de cette catégorie conformément à la politique du Président de la République, qui prévoit leur création dans les zones résidentielles, les quartiers et les milieux ruraux, en démarrant d’urgence le parachèvement de la transformation d’un certain nombre de maisons de jeunes rurales en maisons de la jeunesse, tout en créant de nouvelles institutions et en complétant les projets en cours.

Le ministre a précisé, à cet égard, que des progrès ont été réalisés dans ce domaine en vue de développer le travail de ces institutions de jeunesse, conformément aux grandes lignes de la stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035, approuvée lors du conseil ministériel du 5 mai 2024. L’un des points les plus importants de cette stratégie est la révision des pratiques professionnelles de leurs employés, en vue d’associer les jeunes à la conception, à la proposition et à la mise en œuvre des programmes et projets qui les intéressent, et de renforcer leur implication dans les affaires publiques.

Il a souligné qu’en 2024, 95 activités ont été mises en œuvre dans ce cadre, et que l’expérience se poursuivra à travers l’autonomisation économique des jeunes, leur indépendance et la création de leurs propres projets. Ainsi, 131 ont bénéficié d’un accompagnement pour créer leur propre projet, et le ministère continuera de soutenir la réalisation de 73 autres projets en coopération avec les partenaires et les bailleurs de fonds dans le cadre de la coopération internationale.

Dans le cadre du soutien à la créativité, qui constitue un axe fondamental de la stratégie nationale pour la jeunesse, 64 Web TV, 107 Web radios ont été créées ainsi que 60 unités de jeux électroniques au sein de ces centres.