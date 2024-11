Les membres de la commission parlementaire des Finances et du budget et du Conseil National des Régions et des districts (CNRD) ont approuvé, lundi, l’ajout de quatre propositions d’articles dans le projet de la loi de finances de 2025.

La première proposition porte sur la révision à la baisse de 7% de la TVA sur les logements destinés à l’habitation. L’objectif étant de réduire les coûts de ces logements.

La deuxième proposition concerne la réduction de 200 dinars à 100 dinars de la TVA sur le marbre, et de 50 dinars à 10 dinars sur le sable siliceux. Les députés ont rappelé, à cet égard, que l’exportation du sable siliceux a été interrompue en raison du départ de la société étrangère ayant investi dans ce secteur.

En ce qui concerne la troisième proposition approuvée, elle prévoit la régularisation de la situation des camions, des véhicules et des équipements en matière de taxation douanière, dans l’optique de créer de la richesse et de générer des ressources additionnelles au profit de l’Etat.

La quatrième proposition prévoit d’accorder aux personnes physiques résidant en Tunisie et de nationalité tunisienne la possibilité d’ouvrir des comptes bancaires en devises auprès des intermédiaires agréés. Selon les députés, cet article permettra de mobiliser des ressources financières additionnelles au profit du budget de l’Etat provenant des taux d’intérêt.