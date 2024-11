« Pensez grand et n’écoutez pas les gens qui vous disent que ce n’est pas réalisable. La vie est trop courte pour penser petit. » conseille l’auteur et l’entrepreneur américain Tim Ferriss et c’est ce que fait la FTTH, (Fédération tunisienne du Textile Habillement) en s’investissant dans la métamorphose du secteur du textile.

Une métamorphose qui ne se limite pas à l’innovation, la technologie ou les nouvelles économies mais s’étend au mindset. Reconnaître les mérites des uns et des autres, les remercier publiquement et récompenser les efforts des uns et des autres renforcent l’adhésion envers un secteur, l’engagement des acteurs du changement et jouent un rôle important dans la promotion d’une culture entrepreneuriale, la rétention des talents et la fidélisation des investisseurs. En reconnaissant et en appréciant les contributions des décideurs, des concepteurs et des innovateurs, on favorise la création d’un écosystème harmonieux et performant.

La soirée Textiles Awards sacre l’innovation, l’engagement, la performance et la loyauté dans différentes catégories.

Les primés sont pour l’Award Innovation, recherche et développement à Jalel Abderrahmen de Total Testing Service, pour jeune dirigeant/Success Story à Naïm Kooli du groupe Enovis. L’Award pour jeune créateur tunisien a été décerné à Marouance Saidi de Bold Dénim, celui de la Start-up impactante attribué à Adam bouchaala d’AdvantryX. L’Ecole nationale d’Ingénieurs de Monastir a gagné l’Award des Écoles et Instituts les plus impactants et innovants et le CSFT Ksar Hellal pour les Centres de Formation professionnelle.

Les Awards des marques locales textiles technique et vêtements de travail ont été décernés au Workman Group et celui des Marques locales Fashion à Fabio.

Les entreprises les plus performantes ont été aussi récompensées. Ainsi des Awards ont été attribués à la société “La soie” exportateur de l’année, aux groupes WIC-MIC et DEMCO pour leurs investissements et réalisations environnementales, à Mahdco Tunisie pour son engagement social et bien-être au travail et à Rim Ben Amara de Simotex sacrée “Femme dirigeante de l’Année”.

Signe de reconnaissance et de gratitude pour les dirigeants des entreprises étrangères installées dans notre pays depuis des décennies et qui n’ont jamais failli dans leurs engagements envers le site Tunisie, 8 Awards baptisés “Amis de la Tunisie” ont été attribués à Tony Vanwijnsberghe de Supply Chain Fashion, Johnny De Meirsman du Groupe DEMCO, Dany Lallemand du Groupe GONSER, Eric Linzovscki du Groupe WIC-MIC, Giorgio Capanna de TUNICOTEX Group, FILIN/ Luca Vignaga du Groupe MARZOTTO, Frédéric Duclaux Monteil de DM Confection et Jürgen Siegfried Gonser de Gonser Group -Tunisia.

S’unir pour le développement d’un secteur, voir grand, agir réel est travailler ensemble est garantir la réussite et la performance.

A.B.A