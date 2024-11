Chaque rêve commence avec un rêveur, voyez grand, jouez dans la cour des grands (“Every dream begins with a dreamer, dream big, play big”), nous citons là, la devise de Haithem Bouajila, président de la FTTH (Fédération tunisienne du Textile-Habillement), qui ne se contente pas de rêver adoptant la posture de l’optimiste béat mais entreprend, réalise et avance. “Si mon équipe continue à me soutenir comme elle le fait aujourd’hui et si nous sommes appuyés par notre gouvernement, je vous promets que dans 5 ans, je doublerai le chiffre d’affaires du secteur des textiles”.

Déterminé, persévérant et ambitieux. C’est parce que doté de toutes ces qualités, que le président de la FTTH avec une équipe aussi engagée que lui, est en train de métamorphoser le secteur des textiles en Tunisie anticipant les tendances et adoptant les meilleures pratiques.

Vendredi 15 novembre, la FTTH crée l’événement de l’année en organisant la soirée des Textiles Awards (voir gagnants des prix dans article Awards) bravant par la consécration des succès et l’engagement dans la création de valeur, la morosité du contexte et le climat délétère dans lequel évolue, de nos jours, le secteur privé.

“Notre secteur est en constante évolution sur les volets technologique, environnemental et social. Les Textiles Awards est un évènement que nous organisons pour la première fois. Un évènement à travers lequel, nous aimerions sacrer les succès de nos entreprises modèles, nos talents, nos jeunes dirigeants, les femmes dirigeantes, nos startups, nos jeunes créateurs, nos modèles d’excellence sociale et environnementale, et également nous voulons dire Merci du fond du cœur aux amis de la Tunisie qui vivent, investissent, emploient et y créent de la valeur depuis de très longues années” a déclaré Haithem Bouajila à l’ouverture de l’événement rappelant ainsi, la célèbre citation de Winston Churchill : “Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne vous prenne par la gorge”.

“Pensez grand et n’écoutez pas les gens qui vous disent que ce n’est pas réalisable. La vie est trop courte pour penser petit.”

Le secteur des textiles, habillement et cuirs en Tunisie subit non sans résister, les crises économiques en Europe accusant sur les 10 derniers mois 2024, un recul de 5,4% de ses exportations. Le textile-habillement qui avait connu une certaine prospérité depuis les années 90 n’a pas été épargné par les difficultés économiques et les changements politiques advenus en Tunisie depuis 2011. Il déploie aujourd’hui de grands efforts pour être dans l’air du temps en élaborant des stratégies de réactivité.

Pour Haithem Bouajila, la Tunisie dispose de tous les atouts pour récupérer du terrain, qu’il s’agisse des jeunes dirigeants innovants, créatifs et audacieux, de la main d’œuvre qualifiée ou des incitations fiscales. Reste que pour que le secteur améliore ses performance, le rôle de l’État est déterminant. Il ne s’agit pas autant d’accompagnement financier que d’allègement des procédures et d’harmonisation des réglementations.

Le président de la FTTH est optimiste : “Je fais confiance à M. Kamel Madouri Chef du gouvernement et à ses ministres. Nous sommes déterminés en tant que Fédération à aller de l’avant et à renforcer les performances du secteur. Nous sommes certains qu’avec l’appui du gouvernement, nous pourrons faire plus et mieux”.

Pour le président de la FTTH, il n’est nullement question de renoncer au grand héritage du textile en Tunisie. Il l’a bien précisé dans son discours du vendredi : “Un héritage qui remonte aux années 1960 et qui s’est affirmé au fil des années jouant les premiers rôles dans la création de richesses, d’emplois et dans le développement socio-économique de notre cher pays. Un secteur qui continue à s’inspirer de ses fondateurs et de ses pionniers tels que Mongi Djilani, Mohamed Ali Darghouth, Hechmi Kooli, Abdelaziz Dahmani, Habib Miled, Lamine, Albert Madar, Béchir Saidane, Mohsen Ben Abdallah, Ibrahim Bouzouita dit Mabrouk, André et Gilbert Berrebbi, René Bouhnik, Hamadi Dimassi et bien d’autres grandes femmes et grands hommes inspirants, passionnés, patriotes et porteurs de grandes valeurs”.

Haithem Bouajila rappelle également les grandes figures tunisiennes de la mode internationale, dont feu, Azzedine Alaia, prince de la couture qui a habillé de grandes stars du cinéma et du Showbiz, Leila Menchari qui décorait les vitrines de la grande maison Hermès, Hédi Slimane directeur des collections chez Yves Saint Laurent ou encore Afef Jnifène grand mannequin star qui a défilé avec les plus grandes maisons de couture. La Tunisie n’est pas un pays consommateur seulement, précise-t-il, elle a également vu la naissance de grandes enseignes d’habillement tels Zen, HA, Exist, Sasio, Blue Island, Mabrouk et bien d’autres. Des enseignes qui déploient leurs ailes hors des frontières nationales ou le marché trop exigu ne peut absorber toutes leurs productions.

Près de 1500 entreprises évoluent dans le secteur des textiles offrant 155.000 emplois. L’activité contribue à hauteur de 20 % des exportations totales de l’industrie, dont 95 % destinées à l’Europe, classant la Tunisie au dixième rang des pays fournisseurs du continent européen.

“L’avenir nous appartient et nous sommes capables de contribuer à la croissance et au bienêtre de notre pays et nos compatriotes.”

“Notre potentiel est beaucoup plus important assure M. Bouajila et nos ambitions plus grandes : “la Fédération Tunisienne de Textile et Habillement souhaite fixer le cap des années à venir, dupliquer les situations de succès et accélérer les transitions écologiques, digitales, technologiques et booster le Mindset d’excellence et de distinction entrepreneuriales. Un Mindset qui s’appuie sur l’élévation de compétences, le partage des bonnes pratiques, sur la libération des initiatives et le dépassement des barrières mentales. Le tout en prônant une stratégie claire qui vise à se positionner sur les segments Premium, de Luxe et de Textile Technique à forte valeur ajoutée”.

La FTTH est fermement engagée dans les nouvelles technologies et les nouvelles économie, celles verte et circulaire. Elle est aussi déterminée à améliorer ses scores dans l’investissement, l’emploi, l’exportation et les nouvelles énergies. “L’avenir nous appartient et nous sommes capables de contribuer à la croissance et au bienêtre de notre pays et nos compatriotes”.

Léonard de Vinci ne disait-il pas : “Qui règle sa course sur une étoile, ne dévie pas” ? A la FTTH, la stratégie est claire et l’organisation qui va avec, les actions et les programmes fixés et la course a déjà démarré. Maintenant, il ne reste qu’à atteindre l’Etoile.

Amel Belhadj Ali

