L’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) a annoncé, lundi 18 novembre, le lancement officiel du projet de développement de la plateforme Nationale de l’investissement, un projet qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation et de la simplification des procédures administratives.

Lancée avec le soutien du ministère de l’Économie et de la Planification et l’appui de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), cette plateforme nationale d’investissement ambitionne d’instaurer un écosystème d’investissement intégré, moderne et performant, répondant aux attentes des investisseurs locaux et internationaux, indique la TIA dans un communiqué.

Le contrat de lancement de ce projet a été signé, entre la TIA et le cabinet AMC Ernest & Young, a indiqué la TIA.

La plateforme permettra en outre, de simplifier et harmoniser les procédures, d’offrir une expérience utilisateur optimisée et transparente, et de consolider les données et statistiques nationales.

Elle garantira également une interopérabilité accrue entre les institutions clés, facilitant une gestion plus rapide et plus efficace des dossiers tout en appuyant des politiques publiques mieux informées.

S’appuyant sur les meilleures pratiques internationales en matière de benchmarking, la plateforme répondra aux standards les plus exigeants en termes de performance, de sécurité et d’innovation.

Ce projet, “véritable levier stratégique”, vise à améliorer le climat des affaires, renforcer l’attractivité de la Tunisie et positionner le pays comme une destination d’investissement compétitive, souligne la TIA, ajoutant qu’il s’inscrit dans une dynamique collective qui ambitionne de hisser la Tunisie dans les classements internationaux.