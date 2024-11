La Tunisie accueille la Gambie ce lundi avec pour ambition de terminer en tête du groupe A pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Les Aigles de Carthage souhaitent conclure leur campagne sur une note positive. Déjà qualifiés après une victoire à l’arrachée dans les derniers instants contre Madagascar (3-2) grâce à un but du Niçois Ali Abdi jeudi dernier, les Tunisiens abordent cette rencontre au Stade olympique de Radès avec sérénité et sans trop de pression.

Les Aigles de Carthage, vainqueurs historiques de la CAN en 2004, ont globalement maîtrisé leur campagne éliminatoire, tentant de tourner la page d’une CAN 2024 décevante où ils avaient terminé derniers de leur groupe face au Mali, à l’Afrique du Sud et à la Namibie.

Classement actuel du Groupe A

Le match Tunisie-Gambie, comptant pour les qualifications à la CAN 2025, se jouera ce lundi 18 novembre à 20h00 et sera diffusé en direct sur beIN Sports 3.