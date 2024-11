«Actualisation du programme de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des produits et des labels de la qualité et de la conformité entre la Tunisie et la Libye», tel le thème d’un atelier technique organisé le 26 Novembre courant par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT), à son siège à Tunis.

Les objectifs étant de “présenter les évolutions positives de la coopération commerciale tuniso-libyenne à travers l’ouverture des postes frontaliers terrestres à Ras Jedir pour l’entrée des marchandises et l’amélioration des infrastructures et de la logistique”, a précisé la CCIT.

Les travaux de cet atelier seront articulés autour de l’actualisation du programme de reconnaissance mutuelle tuniso-libyen des certificats de conformité des produits et des Labels de qualité et de conformité, afin de faciliter le flux des échanges entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, les entreprises participantes auront l’occasion de “s’appuyer sur l’expertise collective et s’enrichir de la qualité des interventions qui seront présentées par des experts de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), du Ministère du Commerce et de Développement des Exportations, outre la présence de la Douane Tunisienne et “Tunis Trade Net”, parties prenantes de l’opération d’exportation”.