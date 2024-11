La sélection tunisienne de football disputera lundi 18 novembre au stade Hamadi Agrébi de Radès son dernier match des qualifications pour la CAN 2025. Déjà qualifiée les Aigles de Carthage face à la Gambie, chercheront à garder la tête du classement et réconcilier l’équipe avec son public, après un parcours éliminatoire marqué par des prestations moyennes et des victoires obtenues difficilement.

Jeudi dernier, la Tunisie avait validé son billet pour le Maroc en battant Madagascar (3-2), consolidant ainsi sa 17e participation consécutive. Toutefois, l’équipe reste critiquée pour son volume de jeu insuffisant. Le sélectionneur intérimaire Kais Yaacoubi, épaulé par un effectif jeune et remanié, espère terminer en tête du groupe A et offrir une prestation rassurante. La Gambie, éliminée après une défaite face aux Comores (1-2), jouera sans pression mais visera une sortie honorable.

Classement Groupe A