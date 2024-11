Pour l’Angleterre et la Grèce ce dernier match des qualifications de la Ligue des nations 2024, sera surtout un match pour le leadership du Groupe 2. Les deux équipes sont à égalité avec 12 points chacun au terme des 5 premiers matchs.

Ce match entre l’Angleterre et l’Irlande débutera à 18h et promet d’offrir une soirée mémorable aux amateurs de football. La rencontre sera diffusée en direct sur L’Équipe Live Foot et accessible en streaming sur d’autres plateformes.

L’Angleterre, emmenée par son capitaine Harry Kane, optera probablement pour un schéma en 4-2-3-1, alliant solidité défensive et créativité offensive. Du côté de l’Irlande, le sélectionneur mise sur un 4-4-2 classique, avec Evan Ferguson en pointe, prêt à poser des problèmes à la défense anglaise.

Les compositions probables :

Angleterre : Pickford – Lewis, Walker, Guéhi, Hall – Jones, Gallagher – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane

Irlande : Kelleher – Doherty, Collins, Scales, O’Dowda – Ebosele, Cullen, Knight, Johnston – Ferguson, Szmodics