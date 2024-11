Le Club Africain a battu samedi l’Espérance de Tunis (27-22), dans le derby de la capitale comptant pour la 9e journée du championnat Elite de handball disputé samedi à la salle omnisports de Radès.

A l’issue de cette journée, la formation sang et or occupe toujours la tête du classement avec 25 points, mais se fait rattraper par le CS Sakiet Ezzit, vainqueur de l’AS Hammamet (25-21).

De son côté, l’équipe de Bab Jedid, toujours troisième, se retrouve désormais à un point du duo de tête (24 points).

Voici les résultats complets de la 9e journée disputée samedi :

Samedi 16 novembre :

Salle Omnisports de Radès:

Espérance ST – Club Africain 22-27

Salle de Sousse:

Etoile du Sahel – EBS Béni Khiar 27-29

Salle de Moknine :

SC Moknine – EM Mahdia 22-32

Salle de Msaken :

CS Msaken – US Témimienne 35-34

Salle de Sakiet Ezzit :

CS Sakiet Ezzit – AS Hammamet 25-21

Salle de Jammel :

CHB Jammel – AS Téboulba 38-32

Classement :

Equipe : Pts J

1. Espérance ST 25 9

. CS Sakiet Ezzit 25 9

3. Club Africain 24 9

4. EM Mahdia 23 9

5. HB Jammel 20 9

6. EBS Beni Khiar 19 9

7. Etoile du Sahel 15 9

. AS Hammamet 15 9

9. CS Msaken 14 9

10. SC Moknine 13 9

. AS Téboulba 13 9

12. US Témimienne 9 9