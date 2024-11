Le département de l’Economie et des Mines est engagé à booster la compétitivité et à promouvoir sa contribution au développement global, a souligné, jeudi, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub.

Il est également résolu à garantir une exploitation optimale des ressources énergétiques et minières et partant à concrétiser l’objectif de transition vers un modèle énergétique à faible émission de carbone, a-t-elle encore ajouté.

S’adressant aux parlementaires et aux conseillers des régions, lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue, jeudi, au Palais du Bardo consacrée à l’examen de la mission du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, la ministre a affirmé que le gouvernement a fixé des stratégies sectorielles, dont celles relatives à l’industrie et de l’innovation et l’énergie à l’horizon 2035.

Evoquant les indicateurs du secteur de l’industrie et des mines pour l’année 2024 ainsi que le programme d’action du département pour 2025, elle a affirmé que le secteur industriel constitue un levier essentiel de l’économie nationale et contribue à réduire le déficit commercial du pays à travers la promotion des exportations et la diversification des produits locaux et l”encouragement de sa compétitivité.

A cela s’ajoute sa capacité à générer des postes d’emploi durables ce qui ne manquera pas de favoriser, selon ses dires, la stabilité sociale et économique et booster le climat d’investissement et la compétitivité des PME.

Chiffres à l’appui, la ministre a révélé que jusqu’au 13 novembre 2024, 142 entreprises embauchant plus de 7500 ouvriers ont bénéficié d’avantages dont le montant s’élève à 190 millions de dinars.

Elle a ajouté que ce programme vise à renforcer la compétitivité et à préserver le tissu industriel et à développer les services industriels.

Ce tissu compte actuellement 4713 entreprises offrant plus de 530 mille emplois, dont 45% sont totalement exportatrices (2126) moyennant une capacité d’employabilité avoisinant 355 mille emplois.

Pour le volume des exportations des entreprises totalement exportatrices, il s”élève à 45 millions au titre de 2023.

Revenant à la nouvelle nomenclature des entreprises, notamment au niveau de l’activité, la ministre a fait état de la montée en puissance des nouveaux créneaux à forte valeur ajoutée et à haut niveau technologique, tels que les industries des composants automobiles et aéronautiques et les centres de recherche et de développement.

Elle a par ailleurs indiqué que les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur des industries manufacturières ont augmenté de 52 % au cours du premier semestre de 2024, par rapport à la même période de 2023, pour atteindre 792 millions de dinars, suite à la hausse des investissements notamment dans le secteur du textile, de l’habillement, du cuir et des chaussures.

Quant à l’évolution de la balance commerciale pour le secteur manufacturier, le taux de couverture a atteint 92,4 % au cours des dix premiers mois de 2024, en raison de l’augmentation de 30 % des exportations des produits alimentaires.

Volet énergie, Thabet a cité au nombre des des défis les plus importants auxquels fait face le département , la garantie de la sécurité énergétique, la diversification des sources d’énergie et l’élaboration d’une stratégie nationale et une feuille de route pour le secteur.

Elle a dans ce contexte noté que l’autonomie énergétique a enregistré une baisse de 41% à la fin du mois de septembre 2024 contre 49% au titre de la même période en 2023.

S’agissant du déficit de la balance commerciale énergétique, quant à lui, il a connu une augmentation de 35 % en septembre 2024, atteignant 9 milliards de dinars contre 6 milliards pour la même période de 2023.

S’attardant sur les raisons de cette situation, la ministre a expliqué cette situation par les défis majeurs auxquels est confronté le secteur, tels que le déclin de la production des champs pétroliers et l’absence de grands projets d’exploration permettant de reconstituer le stock national.

Elle a expliqué que pour consolider le secteur et garantir sa pérennité, les activités de recherche et d’exploration se poursuivront jusqu’en 2025, tout en œuvrant à régler les dettes des entreprises locales et à parachever la révision du code des hydrocarbures.

La ministre a promis également de consacrer la bonne gouvernance, la transparence et le suivi de l’évolution du secteur, en plus de l’adoption d’une politique de promotion afin de favoriser l’attrait des investisseurs à l’exploration et à la production des hydrocarbures.

Quant au secteur de l’électricité, la ministre table sur un volume global d’investissements estimé à 2.500 millions de dinars en 2025, année qui devrait connaître l’élaboration du Code des énergies renouvelables et la mise en place de l’Instance de régulation du secteur de l’électricité.

En ce qui concerne le secteur minier, le ministre a indiqué que ce secteur a accusé une baisse au cours de la décennie précédente au double plan productivité et efficacité économique, étant donné que le volume de production a baissé à moins de 50% par rapport à 2011.

Evoquant les actions à venir visant à rétablir le secteur des phosphates, le ministre a révélé l’élaboration d’un programme d’investissement pour la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), ainsi que la préparation d’un programme de travail pour la période 2025-2030.

Un programme qui, a-t-elle dit, vise essentiellement à augmenter la capacité de production des laveries, la reprise des travaux sur tous les sites de production et l’achèvement de la révision du code minier.

Le ministère, a-t-elle ajouté, prévoit aussi d’introduire une nouvelle dynamique dans la production de phosphate dans le nord-ouest, où des permis de recherche seront accordés à des investisseurs privés tunisiens et à une société étrangère (australienne).

En ce qui concerne les engrais, la ministre a souligné la volonté de l’autorité de tutelle d’assurer l’approvisionnement en engrais chimiques durant la saison 2024-2025, ajoutant qu’en septembre 2024, un accord a été signé dans la perspective d’achever le projet de l’usine de triple superphosphate “Mdhila 2” resté longtemps bloqué et qui devrait fournir 400 000 tonnes de phosphate par an.