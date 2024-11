Les activités et services du Fonds de Transition énergétiques (FTE) sont désormais numérisés a annoncé, jeudi, l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie, précisant que cette action visant à simplifier les procédures administratives est en vigueur depuis le 11 novembre 2024. Cette mesure vise également à améliorer la qualité de ses services et à rendre plus efficace le traitement des différentes demandes émises par les institutions et les entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables, a ajouté l’agence dans un communiqué.

A travers cette procédure, l’ANME projette de délivrer des certificats relatifs à l’accréditation des entreprises dans le domaine de l’installation de centrales solaires photovoltaïques pour la production d’électricité raccordée au réseau et hors réseau, l’accréditation des centres de formation pour les centrales solaires photovoltaïques, l’accréditation des prestataires techniques dans le domaine de l’énergie photovoltaïque (bureau d’étude/ingénieur conseil) en plus des certificats de conformité technique des panneaux photovoltaïques et des avantages fiscaux pour les équipements photovoltaïques.

Toutes les entreprises et organismes concernés sont ainsi appelés à accéder à la plateforme numérique via le site web www.fte.nat.tn pour télécharger les différents documents soumis aux exigences susmentionnées, indique la même source.

Les entreprises et organismes disposant d’une accréditation valide recevront, quant à eux, un mot de passe et un compte de connexion à la plateforme numérique via leur adresse e-mail.

Pour les entreprises souhaitant obtenir une nouvelle accréditation (même si elles ont déposé un dossier de demande auprès du bureau central de contrôle de l’agence avant l’émission de cette communication) ou les fournisseurs de panneaux photovoltaïques n’intervenant pas dans l’installation de centrales solaires photovoltaïques et souhaitant obtenir des certificats de conformité technique, sont tenus de s’inscrire sur la plateforme pour obtenir leurs identifiants de connexion.