La Tunisie a officiellement obtenu sa place pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) qui se déroulera au Maroc, après une victoire intense contre Madagascar (3-2) jeudi à Pretoria, lors de la cinquième journée des qualifications du groupe A.

L’équipe tunisienne s’est montrée déterminée dès le début du match, avec un but rapide de Hamza Rafia dès la 7e minute. Seifallah Letaief a ensuite consolidé l’avance tunisienne à la 39e minute, avant qu’Ali Abdi ne scelle la victoire en toute fin de rencontre, au temps additionnel (90+3). Madagascar a répliqué avec un but contre son camp d’Amenallah Memmiche à la 21e minute, suivi d’une réalisation d’Ibrahim Samuel Amada dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45+3).

Avec ce succès, la Tunisie totalise 10 points, s’assurant ainsi de finir en tête du groupe A, devant les Comores (6 points), la Gambie (5 points) et Madagascar (2 points). Il ne reste plus qu’un match de qualification, mais la Tunisie est désormais assurée de faire partie des équipes qualifiées pour la CAN 2025. Le prochain affrontement du groupe A mettra aux prises la Gambie et les Comores, qui espèrent eux aussi décrocher leur ticket pour la compétition continentale.