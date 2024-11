Treize entreprises exerçant dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de l’artisanat à Siliana viennent d’être présélectionnées pour bénéficier des modalités de soutien du projet SUMUD.

Le coordinateur de la fondation italienne AVSI, Khaled Nsiri a indiqué à l’Agence TAP que ce projet, financé par l’Agence italienne de coopération, vise à renforcer les capacités de ces entreprises en offrant un soutien financier allant de 5 à 80 mille dinars.

Il a ajouté que le programme SUMUD, mis en place en partenariat avec les fondations italiennes Avsi, Shanti et Apad, a pour objectif de soutenir les entreprises installées aux gouvernorats de Siliana, Sfax, Mahdia et Tozeur et spécialisées notamment dans les secteurs touristique, artisanal et agricole.