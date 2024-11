Les Tunisiens pourront profiter d’une journée ensoleillée ce mercredi 13 novembre. Selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie, le ciel sera peu nuageux à partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les températures seront en légère hausse par rapport à la veille. Les régions du Nord et du Centre pourront profiter de maximales comprises entre 19 et 23°C, tandis que les habitants du Sud bénéficieront de températures plus douces, oscillant entre 22 et 26°C. Les hauteurs de l’Ouest connaîtront quant à elles des maximales d’environ 17°C.

Le vent soufflera de secteur Sud sur les régions Ouest, sans perturber significativement la journée. La mer sera peu agitée, idéale pour les petites baignades ou les promenades en bord de mer.